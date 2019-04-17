Ведущая Евровидения-2019 оголила бедра возле машины (фото)

Израильская модель Бар Рафаэли, которая утверждена в качестве ведущей "Евровидения 2019", поделилась снимком, для которого позировала в ажурном боди.

Ведущая "Евровидения 2019", израильская модель Бар Рафаэли позировала в белом ажурном боди, стоя на роликах. Снимок, на котором видны голые бедра, она разместила в Instagram.

Бар Рафаэли будет одной из ведущих международного песенного конкурса "Евровидение 2019". Мероприятие пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Как сообщал УНИАН, Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать в качестве гостя.