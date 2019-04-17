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Ведущая Евровидения-2019 оголила бедра возле машины (фото)

17:15, 17 апреля 2019
Мир
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Ведущая "Евровидения 2019", израильская модель Бар Рафаэли позировала в белом ажурном боди, стоя на роликах. Снимок, на котором видны голые бедра, она разместила в Instagram.

Бар Рафаэли будет одной из ведущих международного песенного конкурса "Евровидение 2019". Мероприятие пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. 

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli. 

#nochella vibes

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

Как сообщал УНИАН, Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать в качестве гостя.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение