"Я плачу без остановки": звезда «Игры престолов» призналась, что хотела покончить с собой

В новом интервью 23-летняя актриса Софи Тернер призналась, что ее неуверенность в себе привела к затяжной депрессии.

Софи Тернер, ставшая знаменитой благодаря роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала о своей продолжительной борьбе с депрессией.

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Ранняя популярность, которая обрушилась на актрису в 14 лет, имела и обратную сторону: тролли в соцсетях, сильное давление и жестокие комментарии в адрес Софи сыграли злую шутку с ее психическим здоровьем, передает Super.

В новом интервью 23-летняя актриса призналась, что ее неуверенность в себе привела к затяжной депрессии: «Я страдаю от нее уже около шести лет. Самое сложное испытание - встать утром с кровати и выйти из дома. Трудно даже заставить себя одеться. Я плачу и плачу без остановки, а в голове мысль, что я так больше не могу».

В какой-то момент, когда Софи была младше, это состояние переросло в желание свести счеты с жизнью, но своевременная помощь специалистов не допустила страшного исхода. Сейчас актрисе удается держать все под контролем благодаря терапевту и поддержке от ее жениха, Джо Джонаса.

Тем не менее, Тернер не собирается в ближайшее время возвращаться к работе в киноиндустрии. Она взяла перерыв в карьере, и сейчас в ее планах только июньский пресс-тур в преддверии выхода фильма «Темный феникс», где Софи сыграла главную роль. «Я взяла передышку, чтобы заняться своим душевным здоровьем. Пока не знаю, что будет дальше. Я хочу попробовать многое, не только в кино. Сейчас я думаю о том, чтобы пойти в полицейскую академию и стать копом. Мне интересно расследование преступлений, допросы и все остальное», - призналась актриса.

Как сообщал УНИАН, ранее актеры из "Игры престолов" рассказали о съемках любовных сцен.