Бритни Спирс решила уйти "на пенсию"

Певица решила уйти из шоу-бизнеса из-за болезни отца.

Американская поп-певица Бритни Спирс решила завершить музыкальную карьеру. Об этом сообщил светский обозреватель Роба Шутер в своем подкасте Straight Shuter.

Артистка решила уйти из шоу-бизнеса из-за болезни отца, а также в связи с собственными проблемами с психическим здоровьем, передает ТСН.

"Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше денег, чем она когда-либо сможет потратить, и сейчас она в поиске того, чего нельзя купить счастья", - заявил Шутер.

Как сообщал УНИАН, Спирс попала в психиатрическую клинику, через подавленное настроение, вызванный тяжелым состоянием здоровья ее отца, который перенес две операции на кишечнике.

Бритни Спирс сыскала мировую популярность благодаря своим песням «Oops, I did it again», «Baby one more time» и «Toxic». Развод с мужем и отцом двоих детей сказался на певице, и в 2007 году у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем.

За время карьеры 37-летняя Бритни Спирс выпустила девять альбомов. Но ни один из них не повторил триумфа самого первого «Baby one more time».