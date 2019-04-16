Представитель Меган Маркл прокомментировал слухи о том, что герцогиня уже родила

Он опроверг информацию о родах, которые уже "состоялись".

Представитель герцогини Меган, которая решила вместе со своим супругом принцем Гарри оставить рождение ребенка в тайне, прокомментировал тот факт, что она уже стала мамой.

Читайте такжеМеган Маркл решила сделать как Елизавета II и родить ребенка дома

СМИ утверждают, будто Меган уже стала мамой, но она скрывает этот факт от прессы, передает ТСН.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер отметил в прямом эфире телешоу Today Extra, что Меган до сих пор беременна и в ожидании первенца.

"Если вы поверили в такое, вас можно убедить в чем угодно. Мы догадываемся, когда ребенок должен появиться на свет. Кроме того, Гарри и Меган обозначили достаточно ясно, что роды пройдут в приватной атмосфере. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они дадут детали, когда проведут немного времени с ребенком. Роды, как уже было сказано, пройдут в конце апреля - начале мая, так что мы должны придержать коней хотя бы до этого времени", - заявил представитель герцогини.