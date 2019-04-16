Bloomberg: Турция хочет, чтобы Трамп помог купить С-400 у России

Зять Эрдогана для этого встретился с зятем американского президента.

Турция перенесла свою проблему с покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400 на уровень президента США Дональда Трампа. Так Анкара пытается снять напряжение, которое возникло между ней и Вашингтоном.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что обе страны - союзники в рамках НАТО.

"Мы передали свой месседж и получили довольно положительный ответ", - сказал министр финансов Турции Берат Албайрак после того, как рассказал президенту США о причинах, почему Турция хочет купить сомнительные ракеты у России.

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Турецкий министр обороны Хулуси Акар пояснил, что российские С-400 будут использованы для защиты Стамбула, который служит торговым центром страны, и Анкары. Турция настаивает на покупке российской системы ПВО и называет процесс "свершившимся фактом", несмотря на серьезное недовольство США. Администрация Трампа даже пригрозила санкциями, если турецкая сторона получит российское оружие. Угрозы создали риск усиления колебаний на рынке, которые появились в прошлом году из-за дипломатического конфликта.

Россия собирается доставить Турции первую партию С-400 уже в июне. Дальнейший процесс также может включать передачу технологии турецкой стороне, - сказал министр обороны Хулуси Акар после встречи с американскими чиновниками. Зять турецкого президента Албайрак также сказал, что встречался с зятем Трампа - Джаредом Кушнером.

Решение президента Раджепа Тайипа Эрдогана купить российское оружие навредило американо-турецким отношениям. В США утверждают, что система С-400 была разработана, чтобы сбивать самолеты Америки и союзников, включая F-35. Поэтому если Турция купит эти ракеты, ее исключат из проекта разработки истребителя пятого поколения.

Анкара же настаивает, что российские системы ей необходимы, потому что сейчас ей не хватает возможностей защищаться от гипотетических атак с воздуха. При этом, турецкая сторона рассчитывает, что все же получит F-35 и будет использовать их вместе с С-400.

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Нынешний министр обороны США Патрик Шанаген назвал планы Турции купить системы ПВО у России "несовместимыми" с продажей F-35. Американские чиновники говорят, что боятся утраты технологического преимущества истребителя. Москва может получить данные через С-400 и использовать их для улучшения системы.

Турецкий министр обороны попытался отбросить эти угрозы, отметив, что российские системы ПВО будут работать отдельно от систем, которые используют союзники по НАТО.