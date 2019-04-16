В Германии искусственный интеллект научился предсказывать смерть героев «Игры престолов»

Студенты из Мюнхена создали алгоритм, который предсказывает, кто из героев сериала с большей вероятностью погибнет.

Студенты Технического университета Мюнхена создали алгоритм, который предсказывает, кто из персонажей «Игры престолов» с большей вероятностью погибнет в следующей серии.

Читайте такжеАктеры из "Игры престолов" рассказали о съемках любовных сцен

Об этом сообщает Geek.com. Так выглядит список героев, чьи шансы выжить невелики: Бронн - 93,5%, Грегор Клиган - 80,3%, Санса Старк - 73,3%, Бран Старк - 57,8%, Сандор Клиган - 47,5%.

У этих персонажей, напротив, все неплохо: Джейме Ланнистер - 4%, Тирион Ланнистер - 2,5%, Варис - 3,2%, Сэмвелл Тарли - 3,3%, Дейенерис Таргариен - 0,9%.

Как сообщал УНИАН, актеры из «Игры престолов» накануне премьеры первой серии восьмого сезона, которая состоялась в ночь с 14 на 15 апреля, показали фото со съемок сериала, которых до этого не было в сети.