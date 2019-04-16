Больше не Питт: Анджелина Джоли официально сменила фамилию

Смена фамилии связана с недавним окончательным разводом с ее супругом Брэдом Питтом, процесс которого длился с осени 2016 года.

Актриса Анджелина Джоли сменила фамилию в документах. Теперь 43-летнюю актрису зовут Анджелина Джоли и по паспорту.

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Как сообщает издание Us Weekly со ссылкой на судебные бумаги, она избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.

Смена фамилии связана с недавним окончательным разводом с ее супругом Брэдом Питтом, процесс которого длился с осени 2016 года.

Как сообщал УНИАН, официально разведенная пара сейчас может продолжить спор о разделе имущества и опеке над шестерыми несовершеннолетними кровными и приемными детьми - Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.