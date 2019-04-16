цей матеріал доступний українською

Больше не Питт: Анджелина Джоли официально сменила фамилию

14:18, 16 апреля 2019
Мир
263 0
REUTERS

Читайте такжеАнджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта - The Sun

Как сообщает издание Us Weekly со ссылкой на судебные бумаги, она избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.

Смена фамилии связана с недавним окончательным разводом с ее супругом Брэдом Питтом, процесс которого длился с осени 2016 года.

Как сообщал УНИАН, официально разведенная пара сейчас может продолжить спор о разделе имущества и опеке над шестерыми несовершеннолетними кровными и приемными детьми - Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Брэд Питт#Анджелина Джоли