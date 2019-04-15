Ассанж пытался превратить посольство в Лондоне на центр шпионажа - президент Эквадора

По словам Морено, Ассанж, находясь в посольстве, вмешивался в дела других государств и в демократические процессы в них.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который около семи лет прожил в эквадорском посольстве в Лондоне, пытался превратить дипучреждение в «центр шпионажа» против других стран.

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Об этом, как передает Голос Америки, в интервью газете The Guardian заявил президент Эквадора Ленин Морено. Он добавил, что Ассанж неоднократно нарушал условия, на которых ему было предоставлено политическое убежище.

Именно этим Морено объяснил решение эквадорских властей на прошлой неделе лишить убежища Ассанжа и передать его в руки британского правосудия, которое сейчас рассматривает вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

По словам Морено, Ассанж, находясь в посольстве, вмешивался в дела других государств и в демократические процессы в них.

Как пример он привел публикации WikiLeaks о Ватикане. Он также обвинил Ассанжа в том, что он угрожал представителям самого Эквадора, и не придерживался, находясь в посольстве, гигиенических норм.

Решение правительства Морено отказать в убежище Ассанжу вызвало споры в Эквадоре.

Бывший президент этой страны Рафаэль Корреа, союзником которого был когда-Морено, обвинил его в «предательстве». Критики президента утверждают, что Морено решил выдать Ассанжа из мести за публикации о его брате, который, как следует из недавно опубликованных WikiLeaks документов, основал в Панаме оффшорную компанию.

Морено подтвердил, что британская власть дала ему гарантии того, что Ассанжа не выдадут в страну, где ему может грозить смертная казнь. По обвинениям, выдвинутыми в адрес Ассанжа в США на данный момент, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Обвинения не касаются публикации WikiLeaks материалов с сервера Демократической партии США, сломанного, как утверждает американское следствие, российскими хакерами.

На возражения ряда сообщений, в том числе и в российских СМИ, в WikiLeaks накануне заявили, что не публиковали никаких новых документов в ответ на арест Ассанжа.