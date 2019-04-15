Мадонна объявила о выпуске нового альбома "Мадам Икс" (видео)

Дата выхода альбома пока неизвестна.

Певица Мадонна анонсировала новый альбом Madame X (Мадам Икс). Тизер размещен на страницах артистки в соцсетях. В клипе она предстает в разных образах.

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«Madame X - это секретный агент, которая путешествует по миру, которая меняет личности, которая борется за свободу, которая приносит свет в темноту. Она инструктор по танцам, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студентка, учительница, монашка, певица кабаре, святая, шлюха», - говорится в описании.

Дата выхода альбома пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН Мадонна выступит на песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле $1 млн. Во время концерта звезда исполнит две песни - популярный хит и новую композицию. Такой гонорар согласился заплатить израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс.