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Трамп пообещал обеспечить американцев 5G

01:42, 14 апреля 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

По его словам, «это будет совсем другая жизнь», передает The Hill.

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«Не важно, где вы будете находиться, вы сможете моментально подключиться к 5G», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп объявил американские танки лучшими в мире.

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Теги: #Трамп#США