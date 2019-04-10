Появился первый трейлер фильма "Король Лев" (видео)

Премьера фильма состоится 19 июля.

Появился первый официальный трейлер фильма "Король лев" от студии Walt Disney, который станет ремейком одноименного мультфильма 1994 года.

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Видео опубликовано на официальном канале Walt Disney Studios на Youtube.

Премьера фильма состоится 19 июля.

Также стали известны и подробности об актерском составе. Роль главного героя, львенка Симбы, озвучит актер Дональд Гловер. Подруга Симбы Нала заговорит голосом популярной певицы Бейонсе. Муфасу, отца Симбы, озвучит Джеймс Эрл Джонс, известный по озвучке героя "Звездных войн" Дарта Вейдера. Актер Сет Роген озвучит кабана Пумбу, а сурикат Тимон заговорит голосом актера и комика Билли Эйхнера.

Как сообщал УНИАН, "Король лев" вошел в десятку самых ожидаемых фильмов 2019 года.