Меган Маркл решила сделать как Елизавета II и родить ребенка дома

Герцогиня чувствует себя хорошо, поэтому не видит причин для того, чтобы отправляться в больницу.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы Елизаветы II и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Виндзоре.

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Как сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Daily Mail, супруга принца Гарри чувствует себя хорошо, поэтому не видит причин для того, чтобы отправляться в больницу. Также отмечается, что она не хочет чувствовать себя в "аквариуме с золотыми рыбками".

По словам источников, приближенных к королевской семье, будущие родители не исключают экстренной госпитализации, ведь у женщин, впервые рожающих в возрасте старше 35 лет, весьма высок риск преждевременных родов или необходимости кесарева сечения.