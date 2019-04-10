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Меган Маркл решила сделать как Елизавета II и родить ребенка дома

13:59, 10 апреля 2019
Мир
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Принц Гарри и Меган Маркл \ REUTERS

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы Елизаветы II и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Виндзоре.

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Как сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Daily Mail, супруга принца Гарри чувствует себя хорошо, поэтому не видит причин для того, чтобы отправляться в больницу. Также отмечается, что она не хочет чувствовать себя в "аквариуме с золотыми рыбками".

По словам источников, приближенных к королевской семье, будущие родители не исключают экстренной госпитализации, ведь у женщин, впервые рожающих в возрасте старше 35 лет, весьма высок риск преждевременных родов или необходимости кесарева сечения.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл