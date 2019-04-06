"На заре": премьера клипа на хит 80-х состоялась спустя 32 года после его съемок (видео)

Видео было снято ещё в 1987 году, однако до этого нигде не показывалось.

В сети появился клип российской группы "Альянс" на хит 80-х годов прошлого века, песню "На заре".

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Видео было снято ещё в 1987 году, однако до этого нигде не показывалось. 5 апреля на своем Youtube-канале клип опубликовал бывший клавишник группы Олег Парастаев, который также является автором песни.

"Наконец удалось восстановить первый (!) клип на песню "На заре"! Очень смешно и наивно, но, с удовольствием, делюсь с вами!", - написал музыкант.

Песня "На заре" была записана в 1987 году и вошла в альбом "Альянс 87". Эта песня стала "визитной карточкой" группы. За более чем 30 лет существования песни, на неё было записано несколько каверов, также она стала саундтреком к трем фильмам.

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