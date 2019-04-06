Лидер Rolling Stones перенес операцию на сердце

Операция прошла успешно и Мик Джаггер чувствует себя лучше.

Лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце.

Об этом говорится в сообщении на странице Мика Джаггера в Twitter.

Он заверил, что чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает после операции на сердце.

"Спасибо всем за сообщения с поддержкой, я чувствую себя намного лучше сейчас. Также хочу искренне поблагодарить весь медицинский персонал за их отличную работу", - говорится в сообщении.

Thank you everyone for all your messages of support, i'm feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job. — Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию по замене сердечного клапана.

Читайте также"Мать драконов" из "Игры престолов" призналась, что пережила инсульт

Ожидается, что 75-летний музыкант, который находится в хорошей физической форме, полностью восстановится и вернется на сцену уже летом.

В конце марта коллектив объявил о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру необходимо пройти лечение.

Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".