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Лидер Rolling Stones перенес операцию на сердце

00:50, 06 апреля 2019
Мир
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Мик Джаггер / REUTERS

Об этом говорится в сообщении на странице Мика Джаггера в Twitter.

Он заверил, что чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает после операции на сердце.

"Спасибо всем за сообщения с поддержкой, я чувствую себя намного лучше сейчас. Также хочу искренне поблагодарить весь медицинский персонал за их отличную работу", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию по замене сердечного клапана.

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Ожидается, что 75-летний музыкант, который находится в хорошей физической форме, полностью восстановится и вернется на сцену уже летом.

В конце марта коллектив объявил о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру необходимо пройти лечение.

Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".

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Теги: #Rolling Stones#Мик Джаггер