Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Виндзорский замок (видео)

Герцоги говорят, что новое место для них особое, ведь именно на территории Виндзорского замка они объявили о помолвке.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в коттедж Фрогмор, который расположен на территории Виндзорского замка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почти полгода в доме продолжался ремонт, который обощелся британским налогоплательщикам в 3 миллиона фунтов.

Особое внимание ремонтники уделили звукоизоляции, так как над домом все время пролетают самолеты в лондонский "Хитроу". Счет за мебель принц Гарри оплатит сам.

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Британские таблоиды пишут, что пара хотела избавиться от соседства с Уильямом и Кейт. Герцоги говорят, что новое место для них особое, ведь именно на территории Виндзорского замка они объявили о помолвке.

К тому же за несколько недель у Меган и Гарри родится первенец и понадобится больше места.

Напомним, недавно стало известно, что у принца Гарри и Меган официально отделились от принца Уильяма и Кейт. Дворец объявил, что Сассексы и Кембриджи разбили свой общий "двор" в Кенсингтонском дворце, создав два отдельных офиса. Также супруги два дня назад завел собственную страницу в Instagram.