Оззи Осборн отменил все гастроли в 2019 году

Британский музыкант Оззи Осборн взял паузу в концертной деятельности по состоянию здоровья.

Британский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты, запланированные на 2019 год. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Словами невозможно выразить, как я расстроен, зол и подавлен, что не могу поехать в тур прямо сейчас. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и фанатов, это действительно то, что меня поддерживает. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днем. Я полностью выздоровлю. Я закончу свой тур. Я вернусь!" - говорится в посте.

Осборн травмировался в результате неудачного падения в своем доме. Сейчас он проходит курс реабилитации в Лос-Анджелесе.

Осенью 2018 года Осборн был госпитализирован с инфекцией. Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Он является одним из основателей и участников группы Black Sabbath