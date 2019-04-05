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Оззи Осборн отменил все гастроли в 2019 году

13:06, 05 апреля 2019
Мир
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REUTERS

"Словами невозможно выразить, как я расстроен, зол и подавлен, что не могу поехать в тур прямо сейчас. Я благодарен за любовь и поддержку, которую получаю от моей семьи, моей группы, друзей и фанатов, это действительно то, что меня поддерживает. Просто знайте, что мне становится лучше с каждым днем. Я полностью выздоровлю. Я закончу свой тур. Я вернусь!" - говорится в посте. 

Осборн травмировался в результате неудачного падения в своем доме. Сейчас он проходит курс реабилитации в Лос-Анджелесе.

Осенью 2018 года Осборн был госпитализирован с инфекцией. Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Он является одним из основателей и участников группы Black Sabbath 

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Теги: #гастроли