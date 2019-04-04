Принц Гарри и Меган Маркл наконец переехали в новый дом - СМИ

Герцоги Сассекские будут жить в отдельной резиденции в Виндзоре.

Герцог и герцогиня Сассекские, которые долго планировали переезд из Кенсингтонского дворца, наконец переехали.

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Как сообщает издание People, пара официально переехала в свой новый коттедж в Виндзоре, передает ТСН. Беременная Меган и принц Гарри, которые уже вот-вот ожидают рождения первенца, теперь будут жить в коттедже Frogmore в Виндзорском замке, недалеко от дома, где прошел их вечерний свадебный прием, и где были сделаны фотографии их помолвки. Поэтому по словам пресс-секретаря, Виндзор является "особым местом" для супругов.

Также сообщается, что Гарри и Меган жили в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце с момента их помолвки, но дом с двумя спальнями никогда не был долгосрочным местом жительства - особенно после рождения детей.

Как уже ранее отмечалось новая резиденция королевской четы нуждалась в капитальном ремонте, поскольку изначально она была разделена на пять частей для проживания сотрудников дворца. Как новая семейная резиденция она "отребовала значительного, длительного ремонта".

Напомним, недавно стало известно, что у принца Гарри и Меган официально отделились от принца Уильяма и Кейт. Дворец объявил, что Сассексы и Кембриджи разбили свой общий "двор" в Кенсингтонском дворце, создав два отдельных офиса. Также супруги два дня назад завел собственную страницу в Instagram.