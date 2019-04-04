Продолжение "Судного дня": появились первые кадры нового "Терминатора" (фото)

Кинокартина станет «настоящим» продолжением второй части, а сюжет всех последующих проигнорирует.

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