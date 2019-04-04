Продолжение "Судного дня": появились первые кадры нового "Терминатора" (фото)
18:07, 04 апреля 2019Мир
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Кинокартина станет «настоящим» продолжением второй части, а сюжет всех последующих проигнорирует.
В сети появились первые кадры шестой части «Терминатора». Фильм получил подзаголовок «Темная судьба».
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Фото опубликованы на страницах издания IGN. Кинокартина станет «настоящим» продолжением второй части "Судный день", а сюжет всех последующих проигнорирует.
На фото ветераны эпопеи Арнольд Шварценеггера и Линда Хэмилтон, кроме того появились «новобранцы» Гэбриела Луна, Маккензи Дэвис, Диего Бонета и другие. Снимает фильм режиссер Тим Миллер («Дэдпул», продюсер«Любовь, смерть и роботы»).
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали, как снимают новый фильм с "Железным Арни".
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