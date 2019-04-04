Звезды "Игры престолов" посетили премьеру 8 сезона (фото, видео)

Уже 14 апреля на американском телеканале HBO выйдет первый эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). И пока фанаты находятся в сладком ожидании премьеры, в США уже она состоялась в присутствии лучших звезд сериала.

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На красную дорожку события приехали самые известные звезды "Игры престолов", которые приняли участие не только в финальном сезоне, но и в предыдущих. Среди них были такие знаменитости сериала: Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Роуз Лесли, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Валдау, Питер Динклэйдж, Чарльз Дэнс, Джек Глисон, Гвендолин Кристи, Кристофер Хивью и другие.

Событие пропустила одна из главных актрис сериала - Лина Хиди, которая записала видеоролик в Instagram и поделилась, что заболела, за что не может присутствовать на премьере. Как ее, так и фанатов эта новость очень огорчила.

Создатели "Игры престолов" опубликовали серию забавных видеороликов, в которых главные герои сериала демонстрируют свои соблазнительные и яркие образы и просто веселятся друг с другом за кулисами события.

Как сообщал УНИАН, ранее появился новый тизер «Игры престолов».