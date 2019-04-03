Опубликован первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом (видео)

В американский прокат фильм выйдет 4 октября.

На Youtube-канале Warner Bros. Pictures опубликован первый полноценный трейлер фильма «Джокер», посвященного культовому суперзлодею комиксов DC.

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Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем.

Режиссером и автором сценария выступил Тодд Филлипс, известный по комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе». Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс.

В американский прокат фильм выйдет 4 октября.

Ранее в сети показали очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».