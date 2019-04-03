Опубликован первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом (видео)
16:54, 03 апреля 2019Мир
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В американский прокат фильм выйдет 4 октября.
Трейлер "Джокера" появился в сети / Youtube, Warner Bros. Pictures
На Youtube-канале Warner Bros. Pictures опубликован первый полноценный трейлер фильма «Джокер», посвященного культовому суперзлодею комиксов DC.
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Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем.
Режиссером и автором сценария выступил Тодд Филлипс, известный по комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе». Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс.
В американский прокат фильм выйдет 4 октября.
Ранее в сети показали очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
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