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Опубликован первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом (видео)

16:54, 03 апреля 2019
Мир
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Трейлер "Джокера" появился в сети / Youtube, Warner Bros. Pictures

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Главный герой ленты – Артур Флек, комедиант, от которого отвернулось общество. Он постепенно теряет рассудок и становится злодеем.

Режиссером и автором сценария выступил Тодд Филлипс, известный по комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе». Главную роль исполнил трёхкратный номинант на «Оскар» Хоакин Феникс.

В американский прокат фильм выйдет 4 октября.

Ранее в сети показали очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».

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Теги: #фильм#трейлер#кино