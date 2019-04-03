"Война была здесь": появился постер с мертвыми героями «Игры престолов»

Пользователи начали комментировать постер, и изображение породило много шуток.

Телеканал HBO опубликовал постер к финальному сезону сериала «Игра престолов». Он был размещен на странице шоу в Facebook.

На изображении все ключевые персонажи изображены мертвыми. Тела героев, занесенные снегом, расположены в виде трона, за обладание которым борются разные силы. «Война была здесь», - говорится в посте.

Пользователи начали комментировать постер, и изображение породило много шуток. «Если вы думаете, что это счастливый конец, то вы не уделяли этому внимание», - отметила Дилан Али. Под изображением, в частности, было высказано предположение, что трон захватили призраки.

Как сообщал УНИАН, ранее появился новый тизер «Игры престолов».