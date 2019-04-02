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Лидеру The Rolling Stones Мику Джаггеру проведут операцию на сердце (видео)

18:58, 02 апреля 2019
Мир
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Мик Джаггер перенесет операцию на сердце / facebook.com/mickjaggerofficial

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Об этом сообщает новостной сайт Drudge Report со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Джаггер будет прооперирован в Нью-Йорке уже на этой неделе, по предварительным данным - в пятницу.

Ожидается, что 75-летний музыкант, который находится в хорошей физической форме, полностью восстановится и вернется на сцену уже летом. 

В конце марта коллектив объявила о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру необходимо пройти лечение. Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".

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Теги: #операция#Мик Джаггер