Лидеру The Rolling Stones Мику Джаггеру проведут операцию на сердце (видео)

Джаггер вскоре перенесет операцию по замене сердечного клапана.

Лидер легендарной группы Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию по замене сердечного клапана.

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Об этом сообщает новостной сайт Drudge Report со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Джаггер будет прооперирован в Нью-Йорке уже на этой неделе, по предварительным данным - в пятницу.

Ожидается, что 75-летний музыкант, который находится в хорошей физической форме, полностью восстановится и вернется на сцену уже летом.

В конце марта коллектив объявила о переносе выступлений в рамках тура по США и Канаде из-за того, что Джаггеру необходимо пройти лечение. Сам музыкант в своем официальном аккаунте в Twitter извинился перед поклонниками коллектива и заверил, что он "будет усердно работать, чтобы вернуться на сцену, как только сможет".