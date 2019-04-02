Магистра "уличной магии" Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании

Блейн сообщения о новых обвинениях в свой адрес не прокомментировал.

Полиция Нью-Йорка начала расследование о сексуальном насилии в отношении иллюзиониста Дэвида Блейна.

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Об этом сообщает CNN. Детективы взяли показания у двух женщин. Одна из них якобы заявила, что стала жертвой насилия со стороны Блейна в 1998 году; у этого инцидента уже вышел срок давности, пишет издание.

Блейн сообщения о новых обвинениях в свой адрес не прокомментировал.

Осенью 2017 года Дэвида Блэйна обвинила в изнасиловании британская модель Наташа Принс. Год спустя таблоид The Sun сообщил, что полиция решила не предъявлять иллюзионисту обвинений.

Она утверждает, что иллюзионист изнасиловал ее летом 2004 года.

Как сообщал УНИАН, ранее известного американского певца задержали в Париже за групповое изнасилование.