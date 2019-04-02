Застрелил номинанта "Грэмми" и зарезал фанатов: в сети появилось видео убийства рэпера Нипси

Известного репера Нипси Хассла застрелили около его магазина одежды днем 31 марта. Вечером следующего дня в Южном Лос-Анджелесе подозреваемый в убийстве музыканта зарезал шестерых его поклонников, еще 19 были доставлены в больницу.

Об этом сообщает ТСН. По данным полиции нападение на толпу поклонников произошло около 20:00.

Читайте такжеУ Децла во время судмедэкспертизы обнаружили генетическое заболевание

Фаны стали разбегаться в разные стороны с парковки, рядом с которой была установлена сцена. Сюда поклонники принесли свечи, цветы, плакаты и предметы одежды, чтобы отдать дань уважения 33-летнему рэперу, мирно оплакивая его. Но затем людей что-то испугало.

Позже стало известно, что нападавший зарезал шестерых, а еще 19 попали в больницы с травмами, полученными в результате образовавшийся в толпе давки. Из числа пострадавших, отправленных в госпиталь, по меньшей мере двое находятся в критическом состоянии, и один был сбит транспортным средством. По словам официального представителя полиции Лос-Анджелеса Джоша Рубенштейна, еще шестеро человек получили легкие ранения.

Полиция засвидетельствовала неадекватное поведение некоторых фанатов во время давки.

Подозреваемого полиция назвала в тот же вечер, его также подозревают в убийстве самого репера.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в США убит 20-летнего рэпера XXXTentacion.