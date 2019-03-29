В США участники популярной рок-группы разбились по дороге на концерт

Коллектив начал набирать популярность в 2016 году. В августе 2018 года у артистов вышел дебютный альбом Invitation To Her's.

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.

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«С огромной грустью и сожалением мы сообщаем вам, что ливерпульская группа Her's, Стивен Фицпатрик, Одун Ладинг и их тур-менеджер Тревор Энгельбрекстон, трагически погибли в дорожно-транспортном происшествии утром в среду, 27 марта, во время поездки на концерт в город Санта-Ана, Калифорния. Наши сердца разбиты», - говорится в заявлении.

В посте отмечается, что музыканты были в своем втором туре по Северной Америке и отыграли там 19 концертов. «Этот дуэт был одной из самых любимых и перспективных групп Великобритании», - заявили представители лейбла.

Коллектив начал набирать популярность в 2016 году. В августе 2018 года у артистов вышел дебютный альбом Invitation To Her's.

Как сообщал УНИАН, ранее умер легенда британского рока Скотт Уокер.