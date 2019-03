Песни про похороны и миллиард просмотров: американский подросток Билли Айлиш взорвала сеть новым альбомом (видео)

За несколько дней до официального релиза альбом Билли Айлиш добавили в свою медиатеку в Apple Music 800 тысяч человек - это рекорд для сервиса.

В пятницу, 29 марта, 17-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) выпустила свой первый полноформатный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

За несколько дней до официального релиза альбом добавили в свою медиатеку в Apple Music 800 тысяч человек - это рекорд для сервиса.

Это не единственное достижение певицы - уже в 16 лет она подписала контракт с Universal Music Publising Group, стримы с ее новыми треками набирают миллиарды просмотров, а ее песни можно услышать в популярных сериалах.

У Билли Айлиш необычные дерзкие тексты - в «bellyache» она рассказывает, как бросила тело любимого в сточной канаве, в «bury a friend» приглашает на похороны.

