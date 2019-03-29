Смертная казнь за однополые отношения: звезда Голливуда призвал к бойкоту отелей султана Брунея

Актер Джордж Клуни поинтересовался, готовы ли люди оплачивать убийство невинных граждан.

Американский актер Джордж Клуни осудил Бруней за жестокие законы в отношении геев и призвал бойкотировать отели страны.

Об этом сообщает Deadline. Как отмечается, по нынешним законам в Брунее можно забивать камнями людей нетрадиционной ориентации.

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Клуни пояснил, что во главе государства стоит султан, владеющий инвестиционным агентством Брунея, которому, в свою очередь, принадлежат девять самых эксклюзивных отелей в мире. Именно их актер призвал бойкотировать.

Он подчеркнул, что это хорошие отели, а люди, которые там работают, добры. Актер поинтересовался, готовы ли люди оплачивать убийство невинных граждан.

Как сообщал УНИАН, с 3 апреля в Брунее вступят в силу поправки к закону, предполагающие смертную казнь - побиение камнями - за гомосексуализм и супружескую измену, взбудоражила всю общественность.