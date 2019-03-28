Новый клип Rammstein слили в сеть за несколько часов до официального релиза

Ранее музыканты анонсировали новый альбом, который должен выйти в апреле этого года.

Новый клип культовой немецкой метал-группы Rammstein под названием Deutschland утек в сеть за несколько часов до официального релиза.

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Видео, которое с большой вероятностью является новой работой музыкантов, появилось в частности, на Telegram-канале сообщества 2ch. Официальная премьера клипа должна состояться 28 марта в 19:00.

Ранее ролик Rammstein вызвал резкую критику уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох, заявивших, что музыканты "перешли красную линию" и "нарушили границу дозволенного".

Музыканты опубликовали 35-секундное видео в социальных сетях. К моменту публикации этот ролик в Youtube посмотрели более миллиона раз. Участники группы предстают в нем в полосатых робах заключенных нацистских концлагерей, стоя на эшафоте с петлями на шее.

В конце ролика появляется дата латинскими буквами "XXVIII.III.MMXIX", соответствующая 28 марта 2019 года, и надпись "Deutschland" ("Германия") - предположительно название новой песни.

На данный момент неизвестно, какое послание заложено в новой песне, которую рекламирует 35-секундный клип. Rammstein и компания звукозаписи на запрос газеты Bild отказались его комментировать.

Отметим, ранее музыканты анонсировали новый альбом, который должен выйти в апреле этого года. К альбому заявлено 5 новых клипов.