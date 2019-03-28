Пышногрудая "экс-виагра" откровенно призналась, что делает со смартфоном (фото)

Певица Татьяна Котова похвасталась своей фигурой в купальнике, а также рассказала об отношении к привычкам. Соответствующий пост появился в профиле экс-участницы "ВИА Гры" в Instagram.

На новом снимке Татьяна Котова позирует в ярком бикини, демонстрируя стройную фигуру и пышный бюст.

Звезда находится у бассейна, оставив волосы распущенными и дополнив образ украшениями. У своих поклонников певица поинтересовалась, с каких привычек они начинают свой день. В частности, артистка отметила, что кто-то просыпается ранним утром, а кто-то до последнего не может встать с кровати.

Кроме того, очаровательная девушка сообщила, что благодаря техническому прогрессу всегда может оставаться на связи со своими близкими и родными. Голосистая дончанка призналась, что даже подумывает выделить одно определенное время на такие звонки.

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