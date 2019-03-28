Пышногрудая "экс-виагра" откровенно призналась, что делает со смартфоном (фото)
Певица Татьяна Котова похвасталась своей фигурой в купальнике, а также рассказала об отношении к привычкам. Соответствующий пост появился в профиле экс-участницы "ВИА Гры" в Instagram.
На новом снимке Татьяна Котова позирует в ярком бикини, демонстрируя стройную фигуру и пышный бюст.
С каких привычек начинаете свой день? ⠀ Кто-то любит понежиться в кроватке до последней секунды, а кто-то вскакивает, когда солнце еще не встало.🙈 Делаешь ли утром зарядку, выпиваешь ли стакан воды?💧 ⠀ Мне очень нравится высказывание Джона Максвелла, что «Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не изменишь свои ежедневные привычки». Ведь все же начинается с малого.😌🙏 ⠀ Поделись своими полезными привычками? #хорошиепривычки #новыйдень
Звезда находится у бассейна, оставив волосы распущенными и дополнив образ украшениями. У своих поклонников певица поинтересовалась, с каких привычек они начинают свой день. В частности, артистка отметила, что кто-то просыпается ранним утром, а кто-то до последнего не может встать с кровати.
Кроме того, очаровательная девушка сообщила, что благодаря техническому прогрессу всегда может оставаться на связи со своими близкими и родными. Голосистая дончанка призналась, что даже подумывает выделить одно определенное время на такие звонки.
Гаджеты настолько плотно вошли в нашу жизнь и это нормально.👌 ⠀ Ведь они помогают лучше контролировать жизнь, чаще общаться с людьми и с легкость узнавать что-то новое. 🎶 Помимо этого я могу быстрее доносить свои мысли и песни до любимых слушателей, радовать новыми идеями, клипами, общаться с моими преданными и любимыми поклонниками, чего раньше почти не было. А ещё , я всегда могу поговорить со своими близкими и родными ❤ думаю даже выделить одно определенное время на звонки любимым. Тогда они уже точно будут знать, что я должна позвонить и будут ждать этого 📲 ⠀ И ты тоже не забудь сегодня позвонить маме, папе, бабушке, дедушке, сестре, брату 😍договорились?
Как сообщал УНИАН, ранее помолодевшая Вера Брежнева покорила Instagram нежным фото.