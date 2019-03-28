Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel

Старт съемок назначен на август этого года, а пока Джоли занята в проекте «Малефисента 2» от компании Disney, владеющей Marvel Entertainment.

Анджелина Джоли может пополнить ряды звезд Marvel: по данным издания The Hollywood Reporter, актриса ведет переговоры о роли в фильме «Вечные».

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Картина расскажет о противостоянии двух рас - Вечных и Девиантов, которые были созданы на Земле разумными Целестиалами. Главной героиней будет одна из Вечных, Серси, однако неизвестно, кого именно воплотит на экране Джоли, пишет издание.

Режиссером назначена Хлои Чжоу, для которой это станет первым крупным студийным фильмом после ряда успешных независимых картин. Старт съемок назначен на август.

Как сообщал УНИАН, сейчас Джоли занята в проекте «Малефисента 2» от компании Disney, владеющей Marvel Entertainment.