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Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel

12:44, 28 марта 2019
Мир
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REUTERS

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Картина расскажет о противостоянии двух рас - Вечных и Девиантов, которые были созданы на Земле разумными Целестиалами. Главной героиней будет одна из Вечных, Серси, однако неизвестно, кого именно воплотит на экране Джоли, пишет издание.

Режиссером назначена Хлои Чжоу, для которой это станет первым крупным студийным фильмом после ряда успешных независимых картин. Старт съемок назначен на август. 

Как сообщал УНИАН, сейчас Джоли занята в проекте «Малефисента 2» от компании Disney, владеющей Marvel Entertainment.

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Теги: #Джоли#фильм Marvel