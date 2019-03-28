Шакира спела в суде, чтобы доказать свою невиновность в деле о плагиате (видео)

По словам певицы, за 30 лет музыкальной карьеры столь серьезные обвинения в плагиате ей выдвигают впервые.

Певица колумбийского происхождения Шакира спела в суде, чтобы доказать свою невиновность.

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Шакира выступила в роли ответчицы перед судом Мадрида. Истец Ливан Кастельяно Вальдес обвинил популярную исполнительницу в краже части его композиции, которую он написал 22 года назад, пишут испанские СМИ.

Речь идет о песне La Bicicleta, которую Шакира представила в 2016 году. Вальдес считает, что она позаимствовала часть его песни Yo te quiero tanto. Однако Шакира решительно открестилась от этих обвинений. Чтобы защитить себя, она настучала ритмы композиций в ладоши и спела разные песни.

В итоге суд встал на сторону Шакиры. По словам певицы, за 30 лет музыкальной карьеры столь серьезные обвинения в плагиате ей выдвигают впервые.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году прокуратура Испании обвинила Шакиру в неуплате почти 15 миллионов евро налогов.