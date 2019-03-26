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СМИ узнали новое прозвище Меган Маркл

19:10, 26 марта 2019
Мир
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Меган Маркл / REUTERS

Рабочий персонал Кенсингтонского дворца придумал новое нелестное прозвище для герцогини Сассекской Меган Маркл, говорится в майском номере Tatler.

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

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Сотрудники дворца обыграли имя Меган и прозвали ее «Me-gain», что в переводе означает «я получаю». Отмечается, что Меган Маркл могла довести до слез рабочий персонал и разбудить их в пять утра с рабочими вопросами. Таблоид отмечает, что новая информация об отношениях Макрл и персонала появляется спустя несколько недель после увольнения ее личного ассистента.

Ранее ей уже давали прозвище, например «Трудная Герцогиня», напоминает Daily Mail. Кенсингтонский дворец отказался от комментариев.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл