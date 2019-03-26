Стало известно, где состоится детское Евровидение-2019 (видео)

Представители Детского песенного конкурса Евровидение-2019 сообщили, что событие в этом году состоится в польском городе Гливице.

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Грандиозное музыкальное шоу проведут на Арене Гливице (Arena Gliwice) - в одном из крупнейших и самых современных спортивных и развлекательных центров страны.

"Арена Гливице может похвастаться невероятными удобствами. Она организовала ряд различных мероприятий, таких как концерты, спортивные соревнования, семейные шоу, ярмарки, конференции и многое другое", - рассказали организаторы Детского Евровидения о подготовке к конкурсу.

Как известно, Польша стала 17 по счету страной-хозяйкой конкурса после победы Роксаны Вегиль (Roksana Węgiel) в Минске, Беларусь, в 2018-ом. Десятки юных талантливых исполнителей встретятся на конкурсе 24 ноября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году украинка Дарья Красновецкая заняла четвертое место на Детском Евровидении в Минске. Раньше маленькая певица принимала участие в шоу "Голос.Дети" и находилась в составе команды Монатика. Кто будет представлять Украину из детей в этом году - пока неизвестно.