Переезд Меган Маркл и принца Гарри в новый дом откладывается

Герцоги Сассекские планировали поселиться в Фрогмор-хаусе еще до рождения ребенка, но там еще не успели завершить ремонт.

Герцоги Сассекские планировали переехать в Фрогмор-хаус еще до рождения первенца, однако за несколько недель до появления на свет их малыша планы изменились.

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Меган Маркл и Принц Гарри останутся в Кенсингтонском дворце, сообщает 24tv.ua. Королевская чета заявила о намерении переехать из Кенсингтонского дворца еще в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что королева Елизавета II выделила для Меган Маркл и принца Гарри поместье в Виндзоре. Герцоги Сассекские планировали поселиться в Фрогмор-хаусе еще до рождения первенца, однако, как сообщает The Sun, рабочие не успели вовремя завершить ремонт.

Ремонтные работы в новом имении герцогов Сассекских обошлись королевской семье в 3 млн фунтов стерлингов, что почти вдвое превышает сумму, которую потратили на ремонт в особняке в Норфолке.

Инсайдер сообщил иностранному изданию, что всю неделю рабочие работали не покладая рук. Однако им все равно не удалось завершить ремонт в комнате, которую больше всего ждут будущие родители – детская. Причиной опозданий стали постоянные изменения в планах ремонта от герцогов. Как отметил инсайдер, они очень требовательны, поэтому часто вносили коррективы.

К примеру, последним изменением, о котором заявила королевская чета, установка окон с тройным стеклом. Причиной их выбора послужил сильный шум от самолетов, садящихся в аэропорту Хитроу. Такое удовольствие обошлось им в 50 тыс. фунтов стерлингов.