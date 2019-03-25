Сестры Завальские заявили о возрождении группы "Алиби"

Завальские, которые с 2001 по 2012 года были участницами дуэта "Алиби", объявили о воссоединении коллектива.

Поющие сестры Анна и Ангелина Завальские, чей дуэт «Алиби» был популярным с 2001 по 2012 годы, сделали неожиданное заявление.

Сестры, которые вышли замуж и родили детей, решили вернуться в шоу-бизнес. Анна и Ангелина теперь будут петь в дуэте с новым названием The Alibi Sisters.

"Dear friends! Now it’s official и так, чтобы наверняка уже было… " - Время учит нас прощать… - ты другая, я не та. - значит, можно все начать с чистого листа…"Заходите к нам с Ангелиной на страничку, подписывайтесь, - мы начинаем творить новую главу общей музыкальной нашей истории…", - написала на своей страничке в соцсети Ангелина Завальская.

Сестры Завальские начали музыкальную карьеру с раннего детства. Девушки сотрудничали с продюсером и композитором Дмитрием Климашенко, пели в группе «Капучино». А затем за продюсирование дочек взялся их отец Александр Завальский. Успех группе «Алиби» принесли композиции «Да или нет», «С чистого листа» и многие другие.

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