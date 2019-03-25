Повлиял на Дэвида Боуи: умер легенда британского рока Скотт Уокер

Музыка Скотта Уокера повлияла на несколько поколений музыкантов - от Дэвида Боуи до Джарвиса Кокера из группы Pulp.

Одна из самых загадочных и влиятельных фигур в истории рока американо-британский певец Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет. Причины смерти пока не называются.

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Об этом сообщает ВВС. О смерти музыканта сообщил лейбл 4AD, на котором он с 2006 года выпускал свои альбомы.

Музыка Скотта Уокера повлияла на несколько поколений музыкантов - от Дэвида Боуи до Джарвиса Кокера из группы Pulp.

Он выпустил четыре альбома - Climate of Hunter в 1984-м, Tilt в 1995-м, The Drift в 2006 году - этот альбом получил от музыкальных критиков одну из самых высоких оценок, - и Bisch Bosh в 2012 году.