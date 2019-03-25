Барак Обама дал семейный совет Дженнифер Лопес (фото)

Фото письма от 44-го президента США с важным советом женихом обнародовал на своей странице Instagram будущий муж Лопес.

Популярная певица Дженнифер Лопес, которой недавно сделал предложение возлюбленный Алекс Родригес, получила письмо с поздравлением с помолвкой от экс-президента США Барака Обамы.

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Фото письма от 44-го президента Америки с важным советом женихом обнародовал на своей странице Instagram будущий муж Лопес.

"Дженнифер и Алекс, мы с Мишель просто хотели поздравить вас с помолвкой. Прожив 26 лет вместе, можем сказать следующее - какие бы не были испытания в жизни, лучше разделять их с теми, кого любишь. Всего вам наилучшего", - написал экс-президент США в письме.

Как сообщал УНИАН, Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж.