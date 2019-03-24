В Минске оппозиция Беларуси отмечает День воли

Ежегодно белорусская общественность отмечает годовщину образования Белорусской Народной Республики, также называемую в стране Днем воли, 25 марта, но в этом году празднование перенесли на выходные, поскольку дата выпала на понедельник.

В столице Беларуси в воскресенье, 24 марта, проходит акция, посвященная 101-й годовщине образования Белорусской Народной Республики (БНР).

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Как сообщает Deutsche Welle, организаторами мероприятия выступили Объединенная гражданская партия, движение «За свободу», белорусская социал-демократическая партия и оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД).

Митинг и концерт санкционирован местными властями. Традиционно в праздновании Дня воли в Беларуси участвует большое количество студентов.

Организаторы собирают у собравшихся пожертвования, поскольку им требуется заплатить более 4 тысяч евро (в пересчете с белорусских рублей), в частности, за услуги милиции и медиков, дежурящих во время акции.

Белорусская Народная Республика (БНР) была провозглашена в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство она существовала до 1919 года. Впоследствии правительство БНР было вынуждено эмигрировать.

Ежегодно белорусская общественность отмечает годовщину образования Белорусской Народной Республики, также называемую в стране Днем воли, 25 марта. Однако, поскольку в 2019 году эта дата выпала на понедельник, было решено перенести празднование на выходные.