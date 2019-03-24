Российской телеведущей стали угрожать после улыбки в передаче о смерти Началовой (фото)
Российскую телеведущую и писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым,
Об этом сообщает «МК». Фото было сделано на съемках программы во время прощания с певицей.
Многие пользователи обвинили писательницу в том, что она выглядела слишком жизнерадостно и пришла на съемку «намалеванная». По словам Лениной, ей даже угрожали расправой за эту фотографию.
Одна девушка написала мне в Инстаграм: «Лучше бы умерла ты, чем Началова!». Знаете, почему? Потому что мы с Андреем Малаховым посмели улыбаться в день похорон Юли. Нам не простили улыбки даже несмотря на нашу искреннюю скорбь в день ее смерти и истинную любовь к Юле при ее жизни. Неужели люди такие злые?! В последние месяцы мы частенько встречались с Юлей и даже начали приятельствовать. Свела нас Лариса Александровна Долина. Для меня очень важно было поучаствовать в этом эфире, потому что, и мне стыдно в этом признаться, но перед смертью Юли, я обиделась на неё. Незавершенный гештальт. На наш последний совместный обед она не приехала. Хотя сама предложила встретиться. Я обиделась, потому что она не предупредила, а от нее позвонил какой-то мужчина и сообщил, что Юля себя очень плохо чувствует и не может приехать. Она всегда бодрилась и я даже подумать не могла, что в это время Юля безумно страдала и была уже сильно больна, и мне ошибочно показалось, что это отговорка. Я обиделась и, только когда пресса объявила, что Юля попала в больницу, я поняла, что у неё была очень веская причина, и я не имела права обижаться. А после этого ее ввели в кому, и у меня уже не было возможности перед ней извиниться. Поэтому я согласилась принять участие в передаче Андрея. В конце программы мы с ним сделали фотографию, на которой улыбнулись, несмотря на грустный повод. Улыбнулись мы, потому что в программе было много ее детских видео и добрых воспоминаний о Юле, и поэтому наше настроение менялось от слез до улыбок, но наши улыбки, к моему удивлению, вызвали негодование некоторых фоловеров. Мне было непонятно, обидно и больно читать некоторые комментарии в адрес улыбок. Мне казалось, что Юля, как веселый и светлый человек, всегда скрывающий свои болячки даже от товарищей и в самые трудные минуты всегда улыбающийся, точно не хотела бы, чтобы мы плакали. И я никак не могу понять, почему в столь грустный день, люди проявили так много злобы, нетерпимости и ненависти. Ни с кем судиться не буду, я уничтожила эти комментарии, только потому, что я не хотела, чтобы моя мама или мой ребенок прочли эту откровенную жесть, и мне до сих пор очень больно вспоминать об этом.
Также Ленина призналась, что обиделась на Началову перед ее смертью, и не успела извиниться. Она добавила, что Началова была очень светлым человеком и не хотела бы, чтобы они с Малаховым плакали.
Как сообщал УНИАН, 21 марта в Москве в последний путь провели российскую певицу Юлию Началову, которая скончалась 16 марта. Ей было 38 лет.