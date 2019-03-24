Российской телеведущей стали угрожать после улыбки в передаче о смерти Началовой (фото)

Многие пользователи обвинили Лену Ленину в том, что она выглядела слишком жизнерадостно и пришла на съемку «намалеванная».

Российскую телеведущую и писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым,

Об этом сообщает «МК». Фото было сделано на съемках программы во время прощания с певицей.

Многие пользователи обвинили писательницу в том, что она выглядела слишком жизнерадостно и пришла на съемку «намалеванная». По словам Лениной, ей даже угрожали расправой за эту фотографию.

Также Ленина призналась, что обиделась на Началову перед ее смертью, и не успела извиниться. Она добавила, что Началова была очень светлым человеком и не хотела бы, чтобы они с Малаховым плакали.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Москве в последний путь провели российскую певицу Юлию Началову, которая скончалась 16 марта. Ей было 38 лет.