В Норвегии из-за поломки эвакуируют круизный лайнер
18:37, 23 марта 2019Мир
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В районе происшествия наблюдается сильный ветер.
Иллюстрация / REUTERS
Спасатели эвакуируют людей с пассажирского лайнера Viking Sky, у которого у берегов Норвегии отказал двигатель.
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Всего на нем порядка 1,3 тыс. пассажиров и членов команды, передает kommersant. Сначала судно дрейфовало к берегу, затем ему удалось бросить якорь в приблизительно 2 км от него.
Людей с лайнера отправляют в соседнюю деревню. «Если придется эвакуировать всех, это займет длительное время», - приводит Reuters слова представителя спасательной службы. В районе происшествия наблюдается сильный ветер.
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