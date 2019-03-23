В Лондоне сотни тысяч людей требуют вынести на референдум договор с ЕС о Brexit (фото)

Петиция британцев к парламенту с требованием отменить выход страны из состава Евросоюза набрала 4 млн подписей.

В Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием вынести на референдум договор с ЕС по Brexit.

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Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади, сообщает Би-би-си. Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре 2018 года. На организацию нынешней акции удалось собрать чуть больше 779 тыс. фунтов.

"Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - заявили организаторы шествия.

Также сообщается, что к утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить Brexit набрала 4 млн подписей.

Как сообщал УНИАН, 15 января Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

По условиям отклоненной версии соглашения между Великобританией и ЕС, одобренной 27 странами Евросоюза в конце ноября 2018 года, выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период предполагался до конца 2020 года. Кроме того, Британия должна была уплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

12 марта парламент Великобритании во второй раз отклонил соглашение о выходе страны из ЕС.

14 марта британский парламент проголосовал за перенос выхода страны из состава ЕС. В тот же день Палата общин проголосовала против проведения повторного референдума о выходе страны из ЕС.

Мэй заявляла, что правительство обратится к Евросоюзу с просьбой отсрочить дату выхода из состава ЕС на три месяца - до 30 июня - в том случае, если парламент с третьей попытки одобрит соглашение о Brexit.

21 марта лидеры стран ЕС на саммите согласились перенести дату Brexit, но не позднее чем до 22 мая.