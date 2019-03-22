Скандальной Лолите стало плохо на концерте

Причиной произошедшего стали давление и стресс, тогда как в нормальное состояние уроженку Закарпатской области удалось вернуть с помощью обычных таблеток.

Скандальной певице Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону (Россия).

Читайте такжеУмер экс-муж Лолиты Милявской (фото)

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza. По информации источника, инцидент произошел вечером 21 марта. Отмечается, что по окончании выступления - едва уйдя за кулисы - артистка стала терять сознание.

Помощники Лолиты поспешили вызвать ей скорую помощь, однако худшие опасение впоследствии не подтвердились - врачи не стали забирать Милявскую в больницу.

Согласно СМИ, причиной произошедшего стали давление и стресс, тогда как в нормальное состояние уроженку Закарпатской области удалось вернуть с помощью обычных таблеток.

Как сообщал УНИАН, ранее Лолита оказалась в центре скандала, разгоревшегося после ее заявления о Крыме, которое она сделала в интервью YouTube-каналу «Крючок.TV».