цей матеріал доступний українською

Стала известна причина роспуска группы «Ленинград»

05:04, 22 марта 2019
Мир
930 0
Шнуров найдет, чем заняться / скриншот

Гитарист и пресс-секретарь российской группы Ленинград Дмитрий Гугучкин сообщил, что лидер коллектива Сергей Шнуров решил распустить коллектив из-за насыщенного графика гастролей.

Невозможно бесконечно работать так, как это было, при такой интенсивности концертного графика любой человек устанет, рассказал музыкант в эфире НСН.

Читайте такжеШнуров высмеял российских политиков в матерном стихе

По словам собеседника, всем требуется время на восстановление.

"...Пока неизвестно, что будет дальше, но Сергей Шнуров человек энергичный, найдет, чем заняться. С группой я пока не обсуждал решение Сергея. Думаю, мало, кто обрадуется…", — отметил Гугучкин.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров объявил о роспуске "Ленинграда", а также анонсировал прощальные гастроли группы по стадионам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шнуров и Ленинград