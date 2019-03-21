На похоронах Началовой увидели мистический знак

На могилу певицы пришла «хозяйка кладбища».

Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах.

Об этом сообщает «МК». На могилу певицы пришла «хозяйка кладбища» - черно-белая кошка.

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Охранники Троекуровского кладбища, где проходили похороны, рассказали, что она появляется не часто, но если приходит, то это добрый знак, это «значит, душа у человека была чистая».

Кроме того, отмечается, что когда Началову срочно перевозили из одной больницы в другую, то забыли игрушечного тигренка - ее детский талисман. Его привезли позже, но Началова уже была в коме.

Как сообщал УНИАН, 21 марта в Москве в последний путь провели российскую певицу Юлию Началову, которая скончалась 16 марта. Ей было 38 лет.