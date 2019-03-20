Убийство жены Полански сектой Мэнсона: появился первый трейлер нового фильма Тарантино (видео)

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино "Однажды в Голливуде".

Студия Sony Pictures выпустила трейлер «Однажды в Голливуде» - девятого фильма Квентина Тарантино. В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино.

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Действие «Однажды в Голливуде» происходит в 1969 году. В центре сюжета находятся телевизионный актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Питт), которые пытаются попасть на киноэкраны. Далтон и Бут - соседи актрисы Шэрон Тейт. В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и еще несколько человек, находившихся в ее доме, были убиты членами секты Чарльза Мэнсона.

Режиссер писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет, а переговоры с актерами были очень напряженными.

Как сообщал УНИАН, ранее Ди Каприо показал первый постер нового фильма Тарантино.