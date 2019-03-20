Скандальная Волочкова призналась, что потеряла ребенка

Когда Анастасии было 25 лет у нее завязался бурный роман с олигархом Сулейманом Керимовым.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что потеряла ребенка от любимого мужчины.

Знаменитость стала героиней YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", где откровенно рассказала о случившемся, пишет "СтарХит".

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Когда Анастасии было 25 лет у нее завязался бурный роман с олигархом Сулейманом Керимовым. Балерину не смущали ни 10-летняя разница в возрасте, ни то, что он был женат. По словам Волочковой, их отношения длились на протяжении трех лет.

А что стало причиной расставания балерина призналась только сейчас.

"Когда с ним жила, ни на одного мужчину не смотрела. И у него не было повода ревновать. Но он ревновал. Последней каплей был ребенок. Когда я забеременела, он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но, если ты родишь ребенка, и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте". Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш. И я сама завершила этот роман", - поделилась Анастасия.

Как сообщал УНИАН, ранее Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат.