Суд в Гааге ужесточил приговор Караджичу до пожизненного заключения

В марте 2016 года суд признал его виновным по десяти пунктам обвинения из 11 и приговорил к 40 годам тюрьмы.

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге приговорила бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича к пожизненному заключению.

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Его обвиняют в геноциде в Сребренице, военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В марте 2016 года суд признал его виновным по десяти пунктам обвинения из 11 и приговорил к 40 годам тюрьмы. Однако суд в Гааге счел это наказание слишком мягким и увеличил тюремный срок, сообщает Reuters. На пожизненном заключении для 73-летнего Радована Караджича настаивала прокуратура.

Кроме того, суд в Гааге отклонил апелляцию экс-лидера боснийских сербов на приговор по обвинению в геноциде, вынесенный в 2016 году, передает Би-би-си.

Международный гаагский трибунал разыскивал Караджича в течение 13 лет. Он был арестован в Белграде в 2008 году. В ходе судебного разбирательства Караджич согласился признать вину в убийстве боснийских мусульман-мужчин.