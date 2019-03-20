В черном пальто и на каблуках: Меган Маркл и принц Гарри неожиданно посетили New Zeland house (фото)

Визит герцогини Меган и принца Гарри не был объявлен ранее, однако королевские фотографы и корреспонденты были оповещены в конфиденциальном порядке, чтобы помочь осветить мероприятие.

Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри посетили New Zealand House, где возложили цветы и оставили запись в книге соболезнований от имени Ее Величества королевы Елизаветы II.

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На прошлой неделе в Новой Зеландии в мечетях города Крайстчерч произошел массовый расстрел. Меган и Гарри, были последними из членов британской королевской семьи, посетившими Новую Зеландию во время своего первого королевского тура, сообщает ТСН. Именно они согласились отправиться в палату представителей Новой Зеландии и возложить цветы и выразить свои глубокие соболезнования.

Беременная герцогиня Меган появилась на публике в черном пальто и черных лодочках на довольно высоких каблуках. Ее волосы были распущены, а на лице был легкий макияж. Принц Гарри был в темном костюме, супруги держались за руки.

Визит герцогини Меган и принца Гарри не был объявлен ранее, однако королевские фотографы и корреспонденты были оповещены в конфиденциальном порядке, чтобы помочь осветить мероприятие.

Герцогиня Меган больше не планировала посещать мероприятия до рождения первенца, хотя дворец не объявлял о том, что герцогиня идет в официальный декрет. Однако подобные события не могли не оставить свой след в жизни супругов. В книге соболезнований Меган написала: "Наши глубокие соболезнования...Мы с вами". Принц Гарри подписал свое имя и слово "Arohanui", что означает "с любовью".