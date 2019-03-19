Аналитик оценил вероятность нападения России на Казахстан после ухода Назарбаева

Эксперт оценил, насколько реальным является нападение России на северные регионы Казахстана после ухода Назарбаева.

После начала российской агрессии в Украине, руководство Казахстана осуществило ряд шагов, направленных на предупреждение подобных сценариев на севере страны, благодаря чему удалось уменьшить угрозу российского вторжения.

Такое мнение в статье для УНИАН выразил директор Центра исследования проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик, комментируя вероятность нападения России после отставки Нурсултана Назарбаева.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировала, изменится ли ситуация в Казахстане после ухода Назарбаева

Он отметил, что частично этот вопрос казахами решен через «ползучую казахизацию» и через ползучее «скрытое выдавливание» русских и русскоязычных из управления. Кроме того, у казахов происходит демографический бум. И через удачную демографическую политику, переселение, стимулирование, выдавливание с должностей и вымывание российского элемента казахам удалось частично локализовать возможные риски для своей безопасности.

«Это не снимает вопроса претензий России на северный Казахстан. До 2014 года там активно работали пророссийские политические сети, но после войны на Донбассе и аннексии Крыма Казахстан предпринял ряд шагов, направленных на локализацию этих угроз. Это не означает, что в безопасности Казахстана нет дыр, что Астана полностью контролирует ситуацию по безопасности в регионах на севере. Так нельзя сказать. Но более-менее ситуация ровная», – подчеркнул аналитик.

При этом эксперт считает, что вряд ли Россия, имея определенные гарантии и заверения со стороны самого Назарбаева по сохранению евразийской интеграции и пророссийского курса, будет инициировать некую турбулентность или «русскую весну-2» на территории Казахстана.

«Это вряд ли произойдет в ближайший период, потому что Казахстан – важный союзник и партнер Путина в Центральной Азии. Без Казахстана невозможно говорить о контроле россиян на Каспии или в Центральной Азии в целом. России нужен именно преемник Назарбаева», – считает Кулик.