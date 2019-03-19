Звезда "Один дома" раскрыл тайну встреч с Майклом Джексоном​

Калкин подтвердил, что в спальне Джексона была сигнализация.

После выхода документального фильма "Покидая Неверленд" в СМИ всплывают скандальные подробности жизни Майкла Джексона.

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Показания, которые дал актер Маколей Калкин в суде в 2005 году (свидетельствовал в защиту Джексона по делу об обвинениях в педофилии) подтверждают слова участников фильма о том, что поместье певца было оборудовано специальной сигнализацией. Якобы это позволяло Майклу скрывать действия сексуального характера над несовершеннолетними. Об этом сообщает The Sun.

"Там было что-то вроде прохода, где, если кто-то подходил к двери, то раздавался звук вроде "динь-дон, динь дон", - сообщил Калкин суду.

Звезда фильма "Один дома" также рассказал, что он спал в постели Джексона не больше 10 раз.

Как сообщал УНИАН, в Австралии, Канаде и Новой Зеландии песни Майкла Джексона оказались под запретом.